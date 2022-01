Ligue 1 : l'OL retrouve enfin la victoire contre Troyes

Les semaines compliquées s'accumulent pour l'Olympique Lyonnais. Incapable de retrouver la victoire depuis fin novembre et un succès à Montpellier (1-0), les Rhodaniens restaient sur cinq rencontres sans la moindre victoire en Ligue 1. Peter Bosz, menacé depuis plusieurs jours, pouvait pourtant s'appuyer sur la belle performance des siens contre le Paris Saint-Germain, en clôture de la dernière journée (1-1). Mais retrouver la victoire était primordiale pour le onzième du championnat, en déplacement chez des Troyens à la lutte pour sortir de la zone rouge. Pour se faire, le technicien néerlandais reconduisait son 3-4-3 avec la présence de Dubois et Henrique sur les ailes et un duo Aouar-Paqueta derrière Dembele.

Et les Lyonnais s'organisaient bien dans ce début de rencontre et souhaitait ouvrir le score rapidement. Mais Dubois et Henrique manquaient le cadre (12e, 22e) avant une très belle parade de Gallon devant Paqueta (29e). Après une séquence litigieuse et une main de Palmer-Brown dans la surface, c'est finalement sur un penalty transformé par Dembele que les Gones parvenaient à ouvrir le score (1-0, 33e). Lyon poussait ensuite pour faire le break, mais Gallon sortait le grand jeu devant Paqueta, puis Dembele (41e, 45e). Dans les arrêts de jeu, Dubois voyait sa frappe enroulée s'écraser sur le poteau gauche (45e+1). Beaucoup mieux dans le jeu, les Lyonnais devaient malgré tout se rassurer après la pause pour retrouver de la confiance.

L'OL a préféré assurer

Habitué à concéder des buts en seconde période, et plus particulièrement dans le dernier quart d'heure, l'OL a préféré ne pas prendre de risque et conserver le pied sur le ballon, sans trop se projeter. Et les hommes de Bosz n'étaient pas inquiétés par des Troyens attentifs et regroupés dans leur moitié de terrain... incapable de se projeter vers l'avant. Les joueurs de l'Aube manquaient de justesse dans leur placement défensif, mais Peter Bosz, toujours sur la sellette, souhaitait à tout prix conserver le résultat.

Finalement, après une énorme frayeur sur un corner de Troyes (90e+3), l'OL (10e) s'est contenté de ce petit score et retrouve enfin une victoire très importante pour sa remontée vers son objectif prioritaire : une place pour une Coupe d'Europe. De quoi engranger de la confiance avant un derby contre Saint-Etienne, au Groupama Stadium. De leur côté, les Troyens enchaînent un quatrième match sans victoire et stagnent à la 17e place, à égalité de points avec Lorient et Bordeaux. L'ESTAC devra faire un résultat à Montpellier mercredi prochain pour un match en retard de la 20e journée.