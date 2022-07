PSG : Nordi Mukiele affiche ses grandes ambitions !

La suite après cette publicité

C'est l'un des gros coups réalisés par Luis Campos ! Recruté pour 10 millions d'euros (plus des bonus), Nordi Mukiele s'est donc engagé pour cinq saisons avec le Paris Saint-Germain. Dans l'ombre des plus grandes stars du club de la capitale, celui qui arrive en provenance du RB Leipzig compte, pourtant, bien se faire une place dans le système de jeu proposé par Christophe Galtier. Longuement interrogé par le quotidien L'Equipe, le défenseur international français (1 sélection) est d'ailleurs revenu sur ses ambitions avec le champion de France en titre. L'occasion également pour le natif de Montreuil d'afficher son état d'esprit avant la première sortie officielle du PSG face au FC Nantes, ce dimanche à 20h, lors du trophée des Champions.

«Lorsqu'on rejoint un grand club, forcément il y a une part de risque. Après, je pense que je suis préparé. Vous m'auriez posé la question il y a deux ans, je vous aurais dit que je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, je sais que je le suis. À Leipzig, j'ai connu l'Europe, des matches références contre Paris, Manchester City ou United. Si un joueur a envie d'évoluer, il doit passer par les grands clubs et aujourd'hui, j'y suis. Et je me sens prêt. Alors oui, c'est un risque, mais un très bon risque (sourire)», a tout d'abord déclaré l'ancien joueur du Montpellier HSC. Prêt à affronter les critiques et excité par ce nouveau challenge qui s'offre à lui, Mukiele a, par ailleurs, évoqué les coulisses de son arrivée à Paris. Pisté par Chelsea sur le gong, l'intéressé, qui reconnaît avoir discuté avec Christopher Nkunku (son ex-coéquipier au RBL, passé par le PSG), assure cependant n'avoir jamais douté quant à sa décision finale : «à partir du moment où j'avais donné ma parole à Luis Campos (conseiller football du PSG)... À aucun moment, je n'ai hésité».

Nordi Mukiele n'a pas peur de la concurrence !

Capable d'évoluer aussi bien dans le couloir droit qu'au sein d'une défense à trois - le système privilégié par Christophe Galtier depuis sa nomination - le Français de 24 ans arrive aussi dans un nouveau vestiaire où la discipline est désormais placée au-dessus de tout. Une ambition portée par le nouveau coach des Rouge-et-Bleu et validée par sa nouvelle recrue. «Il y a un élément dont je suis sûr, c'est que cette rigueur, c'est important. J'ai appris à instaurer une routine dont mon corps a besoin. Le bain froid, j'en ai besoin chaque jour, la préactivation, les séances de sauna, d'étirements aussi. Mon corps demande ça. C'est ce qu'on m'a appris là-bas. Cette discipline, cette rigueur, j'en ai besoin aujourd'hui», a ainsi reconnu Mukiele. «Prêt à tout», l'ancien du RB Leipzig assure d'ailleurs être un nouveau joueur depuis son passage sous les ordres de Julian Nagelsmann. Plus concentré, plus rigoureux, il n'hésite cependant pas à pointer ses axes d'amélioration, notamment dans les trente derniers mètres adverse.

«Quand j'étais petit, j'allais souvent au Parc, j'ai été ramasseur de balles. Être ici en tant que Parisien, c'est une énorme fierté pour moi, mes proches. Se dire que je vais enfiler ce maillot, c'est une motivation supplémentaire». Déterminé, quoi qu'il en soit, à briller sous ses nouvelles couleurs, qui plus est à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde, Nordi Mukiele n'arrive pas dans la peau d'un remplaçant, et ce malgré les présences combinées de Marquinhos, Sergio Ramos ou autre Presnel Kimpembe. «À Leipzig, j'étais en concurrence avec des internationaux. Je viens pour jouer là où le coach a besoin, pour aider l'équipe. Et donner la meilleure version de moi-même. Piston, axial, je suis à l'aise aux deux. M'imposer ici ou là, ce n'est pas la question. La question est de savoir si je vais être performant et savoir si je vais aider l'équipe», a ainsi lancé défenseur de Laval. Numéro 26 dans le dos, Mukiele nourrit donc de grandes ambitions et semble bien prêt à passer un nouveau cap dans sa carrière. Pour le plus grand bonheur des supporters parisiens.