PSG : les détails du bon coup Nordi Mukiele

Depuis l'arrivée de QSI aux commandes du PSG en 2011, le club de la capitale ne s'est jamais réellement distingué par de beaux coups sur le plan financier. Vue comme une nouvelle poule aux œufs d'or sur le marché des transferts, la direction a souvent accepté de surpayer certains transferts. Mais cela aussi semble être révolu avec le changement d'ère incarné par la nomination de Luis Campos. Epaulé par Antero Henrique, qui s'occupe des négociations, le nouveau conseiller football est attentif aux tarifs réclamés.

Cela a été le cas sur le dossier Gianluca Scamacca, pour lequel le PSG a refusé de payer les 50 M€, jugés excessifs, réclamés par Sassuolo, ou encore concernant Milan Skriniar et les 70 M€ voulus par l'Inter pour un élément dont le contrat prend fin dans un an. Paris muscle son jeu dans les négociations, et cela fonctionne. La preuve avec Nordi Mukiele.

Paris a bien négocié

Element important du RB Leipzig, le défenseur âgé de 24 ans a signé pour le club de la capitale, pour les 5 prochaines saisons, et à un prix habilement négocié. En effet, le club allemand espérait en tirer 20 M€. Le PSG est parvenu à trouver un accord à 10 M€ + des bonus. De plus, le paiement sera échelonné sur 4 ans.

Une véritable bonne affaire financière pour un joueur déjà international français, polyvalent et avec encore une marge de progression. La connaissance quasiment encyclopédique de Campos sur les profils recherchés aident à convaincre les joueurs et leur entourage, Antero Henrique se charge lui de la partie négociations. Dans le cas Mukiele, cela a été un succès à tous les niveaux.