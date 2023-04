Nice - PSG : la déception de Dante après la défaite

Nice peut avoir des regrets. Battu par le Paris Saint-Germain dans son enceinte de l’Allianz Riviera (0-2), les Aiglons ont pourtant tenu tête au leader parisien, en se heurtant à un Gianluigi Donnarumma des grands soirs, contre eux. Dante, qui a vu sa tête passer à quelques millimètres de la ligne de but, regrette les occasions manquées mais se montre satisfait du contenu.

«On a beaucoup tenté. On a pu les mettre en difficulté, on a créé beaucoup d’occasions. On ne va rien lâcher jusqu’à la fin de saison. Je pense que c’est le contenu qu’il faut retenir. On déteste la défaite, mais c’était intéressant dans la prise de risque, le fait de presser haut, le courage de l’équipe. Il y a eu de bonnes choses, mais il faudra continuer comme ça pour la suite», a-t-il réagi, au micro de Canal +.

