Tunisie : Mohamed Drager critique l'organisation de la CAN

Ce jeudi 20 janvier, la Tunisie affrontait la Gambie dans le cadre de la troisième journée du groupe F de la CAN. Les Tunisiens étaient troisièmes, après leur défaite face au Mali avec la fameuse histoire de l'arbitre puis leur victoire sans appel face à la Mauritanie. Ils étaient déjà assurés d'être qualifiés grâce à la défaite de l'Algérie plus tôt dans la journée. Touché par un grand nombre de cas positif au Covid-19, les Aigles de Carthage se sont inclinés 1-0 face aux Gambiens.

Qualifié malgré la défaite, Mohamed Dräger a été interrogé par Radio Mosaïque sur les conditions dans lesquelles se déroule la compétition : « il n'y a pas d’eau dans les vestiaires, on est sorti sans prendre nos douches après ce match face à la Gambie», s'est plaint le joueur de Nottingham Forrest. Ce problème d'eau, assez rare dans le football professionnel, s'ajoute à ceux liés à l'arbitrage et à la qualité des pelouses et vient ternir l'image de la compétition.