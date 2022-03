PSG : Djeidi Gassama vise les pros

Ce mardi, le Paris SG accueille le Séville FC en 8e de finale de Youth League. Un rendez-vous important pour le club parisien et son buteur, Djeidi Gassama (18 ans). Le jeune et prometteur attaquant parisien, dont nous vous parlions déjà il y a quelques semaines, nourrit de hautes ambitions avec son club formateur, comme le prouvent ses propos rapportés par L'Équipe.

La suite après cette publicité

« Cette année, je marque, j'ai beaucoup de temps de jeu donc c'est positif. Après, l'objectif, c'est toujours d'atteindre le groupe pro. Dans ma tête, je veux du temps en senior un jour avec le PSG. Ça discute (il est en fin de contrat pro en 2023). Intégrer la rotation, gratter du temps de jeu l'an prochain, ce serait bien. Forcément, quand tu vois Xavi (Simons) et Edouard (Michut) monter en pro, ça donne envie. Quand ils reviennent nous voir, on leur pose des questions : "Comment c'est ?" "C'est quoi le niveau ?" Ça donne envie après. On y croit, on peut y arriver. Je ne pense pas que ce soit si loin, j'ai envie d'y croire, mais je dois travailler encore. Je regarde beaucoup ce que fait Kylian Mbappé. Je l'observe dans ses déplacements, je prends exemple », a-t-il lancé. Bel exemple.