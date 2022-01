PSG : 3 clubs ont tenté Djeidi Gassama

Fer de lance du PSG en Youth League avec 5 buts en 6 matches mais aussi avec le club de la Capitale en U19, Djeidi Gassama (18 ans) poursuit son apprentissage du très haut niveau dans l'ombre des stars parisiennes. L'ancien de l'AS Carrières Grésillons et de l'AS Poissy, est un attaquant droitier capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque avec une préférence pour le côté gauche.

Il est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Paris et n'a pas prévu de quitter le club francilien cet hiver malgré quelques contacts ces derniers jours. Selon nos informations, Hambourg, Wolverhampton et le FC Bâle ont sondé l'entourage du joueur pour un prêt avec option d'achat. Une option balayée d'un revers de main et la volonté de terminer la saison au sein du PSG, lui qui reste sur 17 buts toutes compétitions confondues qui fait de lui le meilleur buteur du club dans sa catégorie.