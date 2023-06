Le PSG peut dire adieu à Thierry Henry

La suite après cette publicité

Un duo aussi improbable que séduisant. Le Paris Saint-Germain avait entamé il y a quelques jours, comme nous vous l’avions révélé, des négociations avec Julian Nagelsmann pour venir s’asseoir sur le banc de touche, en suggérant une collaboration avec Thierry Henry. L’affaire semblait plaire à l’ancien coach du Bayern, qui avait pris contact avec l’actuel consultant d’Amazon Prime.

L’organisation paraissait même cohérente : à Nagelsmann les choix tactiques et le dernier mot, à Henry la maîtrise du vestiaire et la connaissance de la Ligue 1. Mais voilà, ce surprenant binôme ne verra jamais le jour selon les informations de L’Equipe. On ne sait pas encore de quel côté vient le refus, mais les dirigeants parisiens n’étaient visiblement pas totalement convaincus par ce drôle d’attelage. Selon nos informations, c’est Nagelsmann qui avait ciblé Thierry Henry, et ce dernier attendait un retour de l’Allemand après son dernier rendez-vous.

Quel adjoint pour Nagelsmann ?

Cela ne condamne a priori pas la venue de Nagelsmann sur le banc de touche, alors que les négociations se poursuivent entre les deux parties. L’agent de l’entraîneur allemand a rencontré Luis Campos, et Nagelsmann a déjà évoqué les contours de l’effectif qu’il aimerait avoir à disposition. Il connait déjà les trois recrues espérées, mais pas encore officialisées : Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio.

Thierry Henry, lui, ne retrouvera donc pas un banc grâce au PSG. Après avoir beaucoup observé le club de la capitale du bord des terrains, mais avec un micro en main, l’ancien attaquant attend peut-être un véritable poste de numéro 1, qu’il n’a eu qu’à l’AS Monaco et à l’Impact Montréal. Pour le PSG, il faudra désormais trouver un autre adjoint à Nagelsmann au cours des prochaines discussions.