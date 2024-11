LdC : Jude Bellingham a insulté l’un des arbitres

Hier soir, le Real Madrid s’est incliné 3 à 1 à domicile face à l’AC Milan en Ligue des champions. Un nouveau coup dur pour les Merengues qui n’y arrivent décidément pas cette saison, à l’image de Jude Bellingham (21 ans), moins rayonnant que l’an dernier. Et cela commence visiblement à lui peser.

La suite après cette publicité

Agacé à sa sortie du terrain hier soir, l’ancien du BVB s’était déjà fait remarquer au début de la seconde mi-temps puisqu’il a lâché un "fuck you" ("va te faire foutre") à l’arbitre de touche qui l’avait signalé hors jeu. On a connu l’Anglais plus classe…