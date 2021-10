Ligue des Champions : l'équipe type de la 3e journée

La suite après cette publicité

Retournements de situations en tous genres, démonstrations et exploits, il y a tout eu cette semaine dans cette 3e journée de phase de poules de Ligue des Champions. Liverpool est par exemple parti l'emporter au Wanda Metropolitano face à l'Atlético de Madrid (2-3). Et si les Scousers sont revenus de Madrid avec les trois points de la victoire, ils le doivent en grande partie à leur dernier rempart brésilien Alisson. Le portier de la Seleção, même s'il a encaissé deux buts, aura sauvé les siens sur plusieurs tentatives à bout portant d'Antoine Griezmann ou encore Thomas Lemar. Nous avons opté pour un 3-4-3 devant lui. Seul buteur de la rencontre face au Dynamo Kiev (1-0), le patron du FC Barcelone Gerard Piqué jouera le rôle de libéro en défense. L'Espagnol sera épaulé par Matthijs de Ligt, très fiable avec la Juventus sur la pelouse du Zenit (0-1), et Andreas Christensen, le central danois, premier buteur de Chelsea contre Malmö (4-0).

Pour le rôle de piston droit, c'est l'Italien Davide Zappacosta qui a été choisi. L'Azzurro retrouve son meilleur niveau depuis son arrivée cet été à l'Atalanta en provenance de Chelsea. Son but face à Manchester United, qui n'aura pas servi à éviter la défaite des Bergamasques (3-2), et son activité débordante sont là pour le prouver. Son pendant côté gauche se nomme Leroy Sané. Vous me direz que l'Allemand n'est pas un piston et vous avez raison, mais l'attaquant du Bayern Munich a le coffre pour évoluer à cette position. Et avec son doublé ce mercredi soir sur la pelouse de Benfica (0-4), l'ancien pensionnaire de Manchester City était tout bonnement incontournable dans ce onze où, vous le verrez, les places de devant sont chères. Dans le cœur du jeu, nous avons sélectionné le duo Jorginho-Steven Berghuis. Le milieu, champion d'Europe avec Chelsea et l'Italie cette année, a été prépondérant dans le large succès des Blues.

Une attaque de feu

Tout en maîtrise, celui que beaucoup présentent comme le favori dans la course au Ballon d'Or France Football 2021 a transformé deux penalties et dicté le tempo d'une rencontre largement remportée par les siens. À ses côtés, le Néerlandais de l'Ajax mérite qu'on souligne sa performance. Arrivé du Feyenoord cet été, le Batave, 92% de passes réussies mardi soir, a été omniprésent dans l'entrejeu des Lanciers, écœurant ses adversaires directs et participant activement à victoire sans appel des siens sur le Borussia Dortmund d'Erling Haaland (4-0). Enfin, devant, nous avons choisi une ligne de trois, avec Vinicius Jr à gauche. L'attaquant auriverde plane depuis le début de la saison. Face au Shakhtar Donetsk (5-0), il l'a encore démontré, avec un doublé, dont un but sublime. L'ancien de Flamengo, qui a également adressé une passe décisive à destination de son compatriote Rodrygo, a mis au supplice l'arrière-garde ukrainienne aux côtés du chef d'orchestre Karim Benzema.

Kylian Mbappé (Paris SG) est lui récompensé pour son match plein. Auteur de l'ouverture du score face à Leipzig au sortir d'une accélération balle au pied, il a également servi Lionel Messi pour le but de l'égalisation avant d'obtenir le penalty permettant à la Pulga d'offrir la victoire au club de la capitale (3-2). Incontournable et décisif, le champion du monde 2018 a régalé par sa maîtrise technique, le jeu dos au but et ses orientations. Seule ombre au tableau, son penalty raté en fin de match. À la lecture de sa prestation mardi soir face à l'Atlético de Madrid (2-3), on comprend pourquoi les Reds font tout ce qui est en leur pouvoir pour prolonger le contrat de l'Égyptien Mohamed Salah. L'attaquant a inscrit un doublé, dont un but sublime à la conclusion d'un festival de dribbles, et a confirmé son début de saison exceptionnel.