Real Madrid : les Madrilènes chambrent le FC Barcelone !

Le réveil est dur à Barcelone, un jour de plus. Quelques jours après l’élimination face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les hommes de Xavi ont subi une nouvelle déconvenue. Les Catalans se sont ainsi inclinés sur le score de 3-2 sur la pelouse du Bernabéu, face à leur rival historique. Une défaite qui fait mal sur le plan moral et symbolique, forcément, et qui en plus de ça offre la Liga aux Madrilènes, qui ont désormais 11 points d’avance sur les Blaugranas au classement. Adieu à la Liga pour la bande de Lamine Yamal donc.

Une rencontre qui a été marquée - du point de vue barcelonais du moins - par la polémique arbitrale. Les Barcelonais réclament notamment un but non-accordé, avec un ballon qui aurait, selon eux, franchi la ligne sur un corner de Raphinha, et ils estiment aussi que le pénalty accordé aux Madrilènes était bien trop généreux. « Je ne trouve pas de mots pour expliquer ce qui s’est passé sur la ligne de but. C’est une honte pour le football mondial. Ce monde (celui du football ndlr) investit beaucoup d’argent, mais pas pour ce qui est important. Les mots me manquent. Je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas d’argent pour mettre en œuvre la technologie dont disposent les autres ligues », a par exemple lancé Marc-André ter Stegen.

Les Madrilènes se régalent

Après le match, forcément, les Merengues eux étaient plutôt heureux. Ils ont même chambré, à l’image de Vinícius Júnior. Sur les réseaux sociaux, le Brésilien a par exemple rigolé à une publication sur Fermín López. « Il a cru qu’il était Jude Bellingham », pouvait-on lire sur la publication d’un fan madrilène, qui a fait exploser de rire la star brésilienne.

« Ce n’est pas un hasard », a écrit Luka Modrić au sujet de cette nouvelle petite remontada, alors que de son côté, Carlo Ancelotti, pourtant toujours calme et réservé, a tenu à répondre aux plaintes des Catalans : « le pénalty sur Lucas est très clair. Et je pense qu’il n’y avait pas but ». Dans les tribunes, les fans du club de la capitale espagnole se sont aussi moqués, lançant des chants demandant à Xavi de rester la saison prochaine par exemple. Une nouvelle déconvenue qui va laisser des traces à Barcelone et qui confirme, s’il y avait besoin, la supériorité écrasante des Madrilènes cette saison.