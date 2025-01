PSG : Nasser Al-Khelaïfi aux anges après le succès fou contre Manchester City

C’est pour ce genre de soirée étoilée que l’on regarde la Ligue des Champions. Dos au mur avant ce soir, le PSG a su reprendre de la hauteur et se relancer dans la course aux barrages. Pourtant, leur seconde période avait démarré à l’envers avec deux buts concédés contre le cours du jeu par des Skyblues cliniques. Mais cette équipe parisienne a du caractère, et elle l’a montré.

Dembélé, Barcola, Neves, puis Gonçalo Ramos en toute fin de match, ont ainsi permis au PSG de s’imposer (4-2) et de rester cramponné à son ambition de décrocher une place de barragiste la semaine prochaine. En cas de match de nul, ils seront définitivement assurés de jouer un 16e de finale au mois de février. C’est ce qu’a d’ailleurs rappelé le patron du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ravi de la prestation de ses hommes et de son entraîneur, qu’il juge comme le meilleur au monde.

NAK était au septième ciel

«On est content et fiers de ce grand match, pas forcément parce qu’on a gagné, mais pour la façon dont on a joué. On est revenu à 4-2 en étant mené de deux buts. Honnêtement, oui, c’est l’une de mes plus belles émotions au PSG, Manchester City est une grande équipe avec un grand entraîneur, de grands joueurs, mais aujourd’hui, notre coach et les joueurs ont montré qu’on était une grande équipe aussi. Ils ont montré qu’on avait du caractère et de la personnalité, a exprimé le patron parisien au micro de Canal+.»

Interrogé sur le cas Luis Enrique, dont la prolongation n’a toujours pas été officialisée, NAK s’est contenté de tresser des louanges à son entraîneur, et plus globalement à son groupe : «c’était un match décisif, beaucoup de gens doutaient de notre équipe, mais moi, j’ai toujours eu confiance en mon équipe, je les connais très bien, ils sont là dans les grands matches. Je pense qu’on n’est pas encore qualifié, il y a encore un match important la semaine prochaine. Luis Enrique ? Pour moi, on a le meilleur coach au monde, j’ai vu des médias le critiquer. Mais même si on avait perdu, ça reste le meilleur pour moi. On joue avec une identité et de la personnalité.» Il faudra désormais transformer l’essai face à Stuttgart, mercredi prochain.