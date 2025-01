LdC : le PSG renverse Man City après un match fou !

Un choc européen à enjeu majeur. La nouvelle formule de la Ligue des Champions a abouti à un match de la peur entre le PSG et Manchester City, placés bien plus bas que prévu dans le classement de la phase de la ligue et en quête d’une position de barragiste à l’issue de la 8e et dernière journée. Pour cela, il fallait obtenir le meilleur résultat ce mercredi soir au Parc des Princes. Et le PSG était la formation qui entamait le mieux la rencontre, avec plus de possession, une frappe sèche de Doué (5e) et une tête de João Neves non cadrée (9e). Mais Manchester City se montrait également dangereux et De Bruyne sollicitait Donnarumma (13e) d’une frappe angle fermé.

Hakimi s’essayait également à la frappe (18e). Haaland lui répondait de la tête (20e). Deux occasions, certes, mais sans réel danger pour chaque portier, à l’image de ce que proposaient les deux équipes jusque-là. Nuno Mendes récoltait un carton jaune, qui le privera du match contre Stuttgart dans une semaine. Le PSG s’offrait sa première énorme occasion sur corner, après une frappe dangereuse de Vitinha. Fabian Ruiz pouvait tirer à bout portant après un cafouillage mais la cuisse de Gvardiol, sur la ligne, stoppait la course du ballon (27e). Le PSG se montrait globalement convaincant mais manquait désespérément d’une étincelle offensive, alors que Dembélé était sur le banc. Man City se procurait à son tour une occasion franche avec une percée de Savinho, sur un bon service de Foden, qui tombait sur un bon Donnarumma (39e). Le PSG pensait ouvrir le score après une superbe séquence collective mais un léger hors-jeu de Nuno Mendes obligeait l’arbitre à annuler le but d’Hakimi (45e).

Dix minutes de folie

Au retour des vestiaires, Luis Enrique lançait Dembélé à la place de Lee, tandis que Pep Guardiola sortait Savinho et Nunes pour Grealish et Lewis. Et c’est le coaching de Guardiola qui s’avérait efficace puisque Grealish ouvrait le score, après un coup de flipper dans la surface parisienne, consécutif à un débordement d’Akanji (0-1, 50e). La chance semblait avoir choisi son camp, et cela se confirmait dans la foulée avec le but d’Haaland, quasiment sur le même schéma. Débordement, côté gauche cette fois, de Grealish, centre en retrait, coup de billard avec Neves qui remettait involontairement sur Haaland, qui n’avait plus qu’à terminer (0-2, 53e).

Abattu le PSG ? La révolte arrivait enfin, avec le premier vrai débordement de Barcola côté gauche, qui ouvrait des espaces béants dans la défense adverse et servait Dembélé plein axe. Le Français ne se loupait pas et réduisait la marque (1-2, 58e). Le match était devenu fou et cela ne s’arrêtait pas. Doué, côté gauche, déclenchait une frappe puissante qui trouvait la barre. Barcola avait le réflexe de reprendre le cuir du pied gauche, et avec l’aide du poteau, égalisait (2-2, 60e). Dembélé, auteur d’une entrée fracassante, enchaînait petit pont-frappe puissante qui s’écrasait sur la barre transversale (70e). Après être revenu de l’enfer, le PSG se rapprochait du paradis lorsque João Neves, auteur d’une prestation exceptionnelle, surgissait au deuxième poteau pour reprendre d’une tête plongeante un coup-franc de Vitinha (3-2, 78e). Malgré une ou deux frayeurs pour les hommes de Luis Enrique, le score bougeait encore, en faveur du PSG. Gonçalo Ramos profitait d’une remise involontaire de Gvardiol pour gagner son duel face à Ederson (4-2, 90+2e). Outre ce succès si important pour la suite de la compétition, le PSG a livré ce mercredi soir un match plein de caractère et de détermination, qui lui manquait encore dans cette campagne de Ligue des Champions. De quoi envisager l’avenir européen un peu plus sereinement.