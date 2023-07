Man City : Mateo Kovacic demande à Joško Gvardiol de le rejoindre

La suite après cette publicité

En très bonne voie, l’arrivée de Joško Gvardiol (21 ans) à Manchester City met encore du temps à s’officialiser. Arrivé cet été en début de mercato, son compatriote Mateo Kovacic trépigne à l’idée de le voir arriver et lui a fait un joli appel du pied dans un entretien pour le Daily Mail.

«Josko a un grand potentiel. Il peut venir ici et apprendre et être la meilleure version de lui-même. J’aimerais bien évidemment, ​​je suis un bon ami avec lui et il est croate. Ce serait bien d’avoir un Croate à mes côtés ici. Il a déjà joué beaucoup de gros matchs. Il est prêt pour cette étape» a déclaré Mateo Kovacic.

