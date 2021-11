La surprenante anecdote d’Adil Rami sur son premier match avec Troyes

Revenu en Ligue 1 cet été, Adil Rami a fait ses débuts avec Troyes face à Nice, le 17 octobre dernier. Une rencontre remportée 1-0 par les promus, mais d’après le défenseur de 35 ans, les personnes qui ont assisté à cette rencontre ont été plus intéressées par son « slip » que par sa performance sur le terrain.

« On me donne plus d’importance que le club », a-t-il déclaré auprès du Parisien. « Regardez, pour mon premier match ici, contre Nice, on a plus parlé de mon slip que du match. Parce qu’on voyait bien mon sexe à travers mon short ! Eh oui, c’est ce qu’il y avait sur les réseaux sociaux ! J’ai compris que je ne suis plus seulement un joueur pour plein de gens. Je suis aussi un slip !»