Le PSG compte profiter des malheurs de l'Inter Milan

Les tifosi de l’Inter Milan ont à peine eu le temps de célébrer le sacre de leur équipe préférée qu’ils doivent déjà redescendre sur terre. Vainqueur du Scudetto onze ans après le sacre de la bande de José Mourinho, celle d’Antonio Conte avait redonné le sourire à ses fans. Mais depuis quelques semaines déjà, l’annonce du futur incertain du coach nerazzurro laissait planer l’hypothèse d’un été orageux en Lombardie. Cela s’est confirmé ce matin dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Après une dernière réunion avec le propriétaire du club, le technicien italien a décidé de jeter l’éponge. La raison est toute simple. Comme évoqué plus tôt dans la matinée, Conte avait de grosses ambitions, notamment européennes, après la conquête du titre. Or le plan de Suning est de réduire la masse salariale de 15 à 20% et de boucler le prochain mercato estival avec, dans le meilleur des cas, 100 M€ de bénéfice dans les caisses. En clair, l’Inter va vendre cet été.

L'Inter est obligée de vendre

Et pour certains clubs, c’est une aubaine. À commencer par le Paris Saint-Germain. La Gazzetta dello Sport affirme en effet que le vice-champion de France 2021 s’intéresse à un certain Achraf Hakimi. Arrivé à Milan en 2020 en provenance du Real Madrid, l’international marocain (34 sélections, 3 buts) avait été recruté pour 40 M€. Un investissement rentable puisque l’ex-Merengue a cartonné pour sa première saison de l’autre côté des Alpes (7 buts et 10 passes décisives en 37 matches de championnat).

Sur le papier, Hakimi a tout de la cible idéale pour le PSG. En quête d’un latéral droit en urgence, le club de la capitale ne compte plus sur Alessandro Florenzi (prêté avec option d'achat par l'AS Roma), veut se débarrasser de Thilo Kehrer et n’a pas été impressionné plus que ça par les prestations de Colin Dagba. Reste maintenant à savoir combien demandera l’Inter pour un joueur lié jusqu’en 2025.