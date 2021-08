Lorient-Monaco : la réaction à chaud d'Aurélien Tchouaméni

C'est une petite surprise. Le FC Lorient a fait tomber, dès la deuxième journée de Ligue 1, l'AS Monaco ce vendredi soir au Moustoir (1-0). Terem Moffi, très en jambes, a inscrit l'unique but de cette partie après avoir lui-même obtenu un penalty sur une faute d'Ismail Jakobs. Une prestation de haute volée des Merlus même si les Asémistes sont loin d'avoir réalisé le plus grand match de leur carrière, en témoigne leur manque d'inspiration offensive. Passé par le micro de Prime Video Sports à l'issue de la rencontre, Aurélien Tchouaméni ne pouvait que constater les dégâts.

«À la fin, on repart avec 0 point donc ça veut dire qu'il a manqué quelque chose. On sait qu'avec les performances de la saison dernière, les équipes ont un peu plus peur de nous. On fait donc face à des blocs plus bas. On a la possession, mais c'est stérile. Comme face à Nantes (1-1, vendredi dernier, NDLR), c'est un peu le même match. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus tranchants et décisifs dans les 30 derniers mètres pour rapporter des points», a ainsi expliqué le milieu de terrain de l'ASM. Réaliste, contrairement à son équipe ce vendredi soir.