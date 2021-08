Ligue 1 : Lorient fait sensation et s’impose face à l’AS Monaco

Le FC Lorient recevait l’AS Monaco ce vendredi au stade du Moustoir, en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Des Lorientais qui restaient sur un bon point pris du côté de Saint-Etienne (1-1). Même résultat pour les Monégasques avec un match nul concédé à domicile face au FC Nantes (1-1), avant d’assurer leur qualification pour les barrages de la Ligue des Champions, mardi contre le Sparta Prague (2-0 à l’aller, 3-1 au retour). Niko Kovac avait d’ailleurs effectué cinq changements par rapport à ce match face aux Merlus. Badiashile, Henrique, Fofana, Golovin et Ben Yedder ont laissé leur place à Pavlovic, Jean Lucas, Jakobs, Boadu et Diop. L’ASM a également évolué dans un système différent, son 4-4-2 a laissé la place à un 3-4-3. Christophe Pélissier quant à lui avait reconduit sa défense à cinq, avec un seul changement dans son onze de départ : Monconduit remplaçait Le Fée dans l’entrejeu.

Dès les premières minutes du match, Monaco maîtrisait le ballon et tentait d’imposer son rythme. Sur un bon centre de Sidibé, Boadu contrôlait de la poitrine sans parvenir à enchaîner (5e). Mais c’est Lorient qui se créait la première situation. À la suite d’un bon enchaînement au milieu de terrain, Laurienté tentait sa chance de loin. Son tir n’était pas assez puissant et Nubel pouvait s’en saisir sans problème (7e). À l’image de leur match contre le FC Nantes, les Monégasques avaient la possession du ballon, sans parvenir à se montrer réellement dangereux. Il fallait attendre la 27e minute pour voir la première frappe cadrée de l’ASM. Trouvé en appui, Boadu déviait pour Diop qui pouvait servir Volland à l’entrée de la surface, mais Nardi se couchait bien sur la tentative de l’Allemand. Quelques minutes plus tard, Moffi était accroché par Jakobs dans la surface et l’arbitre désignait le point de pénalty. L’attaquant lorientais se chargeait lui-même de le tirer et donnait l’avantage à son équipe (1-0, 31e). Peu après, Lorient aurait même pu doubler la mise. Au duel avec Disasi, Moffi débordait sur le côté gauche de la surface monégasque, mais son centre ne trouvait pas preneur et c’est finalement Sidibé qui récupérait le ballon au second poteau (36e).

Monaco sans solution

Malgré la possession en faveur de Monaco (70 % en première période), c’est Lorient qui menait à la pause (1-0) et qui se créait les meilleures occasions. Le second acte repartait sur les mêmes bases. Les Lorientais mettaient beaucoup d’impact et multipliaient les fautes. Mendes et Monconduit étaient avertis, pour un coup de coude sur Jean Lucas (52e) et une semelle sur la cheville de Diop (56e). Niko Kovac tentait d’apporter du sang neuf avec un triple changement (58e). Jakobs, Jean Lucas et Boadu laissaient leur place à Henrique, Golovin et Ben Yedder. Sur un de ses premiers ballons, le Russe était proche d’offrir une passe décisive à Pavlovic, à la suite d’un coup franc bien frappé, mais la tête du défenseur était repoussée par Nardi (61e). Monaco pressait de plus en plus, sans parvenir à trouver la faille dans la défense lorientaise. À l’entrée de la surface, Golovin tentait sa chance, mais voyait sa frappe fuir le cadre (79e).

Les Merlus se contentaient de défendre et ne parvenaient pas à profiter des espaces laissés par l’ASM. Ils n’ont pas frappé une seule fois au but lors du second acte. Sous l’impulsion des 13 500 personnes présentes au Moustoir, Lorient faisait tout pour tenir ce résultat. Pour cela, Christophe Pélissier effectuait à son tour un triple changement : Laurienté, Lemoine et le buteur Moffi laissaient leur place à Hamel, Bourlès et Grbic. Un cafouillage dans la surface lorientaise (91e) ne donnait finalement rien et les Merlus décrochaient leur première victoire de la saison (1-0). Lors de la prochaine journée, Lorient se déplacera sur la pelouse de Montpellier. Les Monégasques quant à eux recevront Lens, mais avant cela ils affronteront le Shakhtar Donetsk en barrage de Ligue des Champions, mardi au Stade Louis II.

