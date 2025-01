Rennes : accord total trouvé avec Southampton pour Albert Gronbaek

Arrivé l’été dernier, Albert Gronbaek était censé être le remplaçant idéal à Benjamin Bourigeaud. Milieu polyvalent capable d’apporter du génie créatif offensif, le profil du Danois était assez alléchant et ses premières apparitions avec le club breton étaient intéressantes. Finalement, peu aidé par les difficultés de son équipe, le joueur de 23 ans s’est éteint au gré des semaines et a même été placé dernièrement dans le loft par Jorge Sampaoli, qui ne compte visiblement pas sur lui à l’avenir.

Dès lors, une porte de sortie était recherchée pour l’ancien de Bodo/Glimt. Et les courtisans se sont bousculés au portillon pour recruter le talent scandinave, enclin à quitter Rennes six mois après son arrivée. En ce sens, Southampton a accéléré sur le dossier lors des dernières heures. Selon nos informations, les Saints sont même arrivés à un accord total avec le SRFC pour la venue dès cet hiver de Gronbaek. Le joueur s’est également mis d’accord avec l’équipe de Premier League. L’accord porte sur un prêt de six mois assorti d’une option d’achat.