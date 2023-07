Al-Ettifaq : le plan très ambitieux de Steven Gerrard pour le mercato

La suite après cette publicité

Durant ce mercato d’été, une constante revient souvent : les clubs saoudiens n’hésitent pas à frapper fort sur le marché depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo en janvier dernier à Al-Nassr. De l’eau a coulé sous les ponts et l’Arabie saoudite ont enregistré de nouvelles venues dorée avec Karim Benzema et N’Golo Kanté à Al-Ittihad, Marcelo Brozović à Al-Nassr ou encore Kalidou Koulibaly à Al-Hilal. Une quatrième écurie a souvent été mentionnée dans les rumeurs et autres bruits de couloirs : l’Al-Ettifaq a été lié à plusieurs pistes mais se devait, en premier lieu, de trouver son nouvel entraîneur.

Et c’est désormais chose faite puisque l’ancien entraîneur des Rangers et d’Aston Villa, Steven Gerrard s’est officiellement engagé avec l’Al-Ettifaq. La légende de Liverpool a paraphé un contrat de deux saisons, bien qu’il avait initialement déclaré qu’il n’accepterait pas aucune offre d’Al-Ettifaq après une visite au Moyen-Orient le mois dernier. Maintenant que la direction saoudienne est tombée d’accord avec Gerrard, l’heure est arrivée de mener à bien de grands travaux estivaux sur le mercato et ainsi, rattraper son retard sur les autres concurrents de la Saudi Pro League.

De gros noms de Premier League !

Sur son petit calepin, Steven Gerrard a déjà coché plusieurs noms pour renforcer son effectif. Le milieu de Liverpool, Jordan Henderson et l’attaquant de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang pourraient être deux des premières cibles de Gerrard en tant qu’entraîneur d’Al-Ettifaq après sa nomination. Selon le journal anglais du Daily Mail, la signature de Henderson est bien une possibilité. Il rejoindrait ainsi Steven Gerrard qu’il a côtoyé en tant que coéquipier à Liverpool. Le capitaine de Liverpool, âgé de 33 ans, est à Anfield depuis 12 ans et est toujours sous contrat jusqu’en 2025, il reste donc à voir s’il pourrait être tenté par les richesses offertes par la ligue saoudienne en plein essor, même à ce stade de sa carrière. Le fonds souverain saoudien Public Invest Fund (PIF) a pris le contrôle de quatre des plus grands clubs de la Pro League - Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli. Cela leur a permis de faire venir de grands noms avec beaucoup d’argent, mais l’équipe de Gerrard est convaincue qu’elle peut toujours rivaliser.

Quant à l’attaquant gabonais, il cherche un nouveau départ après une saison désespérément décevante à Chelsea. L’ancien joueur d’Arsenal a déménagé à Stamford Bridge, vendu par le FC Barcelone en septembre dernier, mais n’a inscrit que trois buts en 21 apparitions. Aubameyang pourrait devenir le dernier joueur de Chelsea à se diriger vers la ligue saoudienne, suivant les traces de N’Golo Kante, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy. Il y a aussi eu des spéculations selon lesquelles Philippe Coutinho, un autre des anciens coéquipiers de Gerrard à Liverpool qui a également joué sous ses ordres à Aston Villa, pourrait le rejoindre à nouveau à Al-Ettifaq. Tout comme l’ancien attaquant de Liverpool, Sadio Mane qui est également pisté par le club basé dans la ville de Dammam. Le dernier nom en vogue du côté de l’Arabie saoudite est celui d’Alvaro Morata, l’attaquant espagnol intéresse l’AC Milan et espère trouver une porte de sortie, loin de l’Atlético de Madrid. Affaire à suivre mais Steven Gerrard est bien déterminé.