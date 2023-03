Liga : le plan du Real Madrid pour Xabi Alonso

La suite après cette publicité

Alors que son avenir sur le banc de la Maison Blanche est encore flou, Carlo Ancelotti va avoir deux mois décisifs devant lui pour savoir s’il poursuit ou non l’aventure avec le Real Madrid. En attendant, les dirigeants madrilènes réfléchissent déjà à la suite. Si les noms de Zinédine Zidane, Julian Nagelsmann ou Mauricio Pochettino reviennent régulièrement sur le devant de la table pour remplacer « Il mister », les Merengues ont une nouvelle idée derrière la tête : Xabi Alonso, selon le média Defensa central.

L’ancien joueur du club de la capitale espagnole est actuellement l’entraîneur du Bayer Leverkusen. Mais son contrat se termine en 2024 avec l’écurie allemande, et l’objectif de base reste de le rapatrier qu’à la fin de son bail. Le but étant, au départ, qu’Ancelotti continue à diriger le Real un an de plus, pour que l’ex-milieu de terrain de Liverpool affine son expérience en Bundesliga. Reste à savoir si Florentino Pérez est prêt à patienter encore un an, si Don Carlo ne ramène pas de titre cette saison.

