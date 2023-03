Real Madrid : Thomas Tuchel chamboule complètement l’après-Ancelotti !

La suite après cette publicité

Le fameux jeu des chaises musicales a débuté. Après avoir annoncé le limogeage de Julian Nagelsmann et l’arrivée de Thomas Tuchel sur son banc pour le reste de la saison, le Bayern Munich pourrait, en effet, provoqué de nombreux changements sur les bancs européens lors des prochaines semaines. Dans cette optique, le Real Madrid - qui réfléchit de plus en plus à remercier Carlo Ancelotti en fin de saison - pourrait bien profiter de cette annonce. Si le technicien italien reste toujours associé à la sélection brésilienne, les Merengues préparent d’ores et déjà l’exercice 2023-2024.

Parmi les prétendants les plus sérieux à la succession du Mister ? Thomas Tuchel, comme l’indique UOL Deporte. Le Real Madrid et l’Allemand étaient en contact et ce dernier avait même envoyé à Florentino Perez les noms des signatures potentielles… Oui mais voilà, l’ancien coach du PSG a finalement décidé de rejoindre la Bavière avec l’ambition de replacer les Munichois en tête du classement de Bundesliga et de les emmener, le plus loin possible, sur la scène européenne. Une transaction inattendue qui pousse donc la Casa Blanca à revoir ses plans.

À ce titre, le média brésilien précise que les dirigeants madrilènes devraient rapidement étudier d’autres options afin de trouver le remplaçant idéal à celui qui voit son contrat courir jusqu’en 2024. Sky Sport Germany indique alors que l’actuel deuxième de Liga pourrait se tourner vers… Julian Nagelsmann. Le profil de l’ancien entraîneur du RB Leipzig, désormais libre, ne laisserait, en effet, pas insensible les hautes sphères à Madrid.

Méfiance toutefois pour le Real car la concurrence s’annonce acharnée. Ce vendredi, The Telegraph annonçait d’ailleurs que Tottenham songeait également à entamer des discussions avec l’ancien coach d’Hoffenheim, qui plus est après les déclarations humiliantes d’Antonio Conte sur le club londonien. Toujours en Premier League, Liverpool serait aussi à l’affût même si l’avenir de Jürgen Klopp n’est pas encore totalement remis en question. Une chose est sûre, la bataille fait rage et Julian Nagelsmann ne manque pas de prétendants, quelques heures seulement après son départ de Munich.