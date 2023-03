JT Foot Mercato : la valse des entraîneurs enflamme l’Europe

Un entraîneur peut en cacher un autre !

La suite après cette publicité

Ça bouge dans tous les sens pour les coachs en ce moment. Thomas Tuchel arrive au Bayern, et ce jusqu’en 2025, c’est officiel ! Le Bayern l’a annoncé ce vendredi, Julian Nagelsmann s’en va et intéresserait beaucoup Tottenham. Car les Spurs devraient se séparer d’Antonio Conte dans les jours à venir. Pour le remplacer, la piste numéro 1 est donc le jeune entraîneur allemand, mais d’autres noms sont également suivis avec intérêt par le club anglais, comme Mauricio Pochettino. L’Argentin a l’avantage d’être sans club actuellement. Roberto De Zerbi qui évolue à Brighton et Brendan Rodgers, encore en poste à Leicester, ont aussi été évoqués. D’ailleurs, un troisième gros club européen pense fortement à changer d’entraîneur, c’est le Paris Saint-Germain. Sauf que le club français pensait aussi à Thomas Tuchel, il faudra donc trouver quelqu’un d’autre. Zinedine Zidane est le grand rêve de l’Émir du Qatar, mais on semble loin d’une signature de Zizou à Paris pour le moment. D’autant qu’il serait la priorité de Florentino Pérez pour prendre la suite de Carlo Ancelotti, qui devrait partir cet été du Real Madrid. Le nom de Thiago Motta aussi revient avec insistance du côté de la capitale, et son profil est très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi. Mais son manque d’expérience pourrait ne pas suffire aux yeux de l’Émir. Enfin, Antonio Conte et José Mourinho eux aussi sont régulièrement annoncés du côté du PSG. Le premier devrait bientôt être sans club. Pour Mourinho en revanche, il vaudra négocier avec l’AS Roma, mais le Special One a notamment l’avantage de parler français et il semble l’un des rares à avoir assez de poigne pour pouvoir gérer un vestiaire si compliqué.

Nagelsmann choqué et déçu !

Pas grand monde ne s’y attendait, même pas lui, Julian Nagelsmann, s’est fait pousser dehors par le Bayern Munich. C’est ce qu’explique Sport1, qui affirme que le coach n’était pas au courant des intentions du club avant que cela fuite dans les médias jeudi soir. Le technicien aurait été très surpris, et même choqué par cette décision, alors que sa direction continuait de le soutenir publiquement ces derniers jours. Pour Nagelsmann, cette annonce a eu l’effet d’un coup de massue et le média allemand explique qu’il est clairement au fond du trou… Lui qui pensait reprendre son équipe tranquillement après cette trêve internationale. Sauf que ses dirigeants en ont décidé autrement.

À lire

PSG : le cas Sergio Ramos divise l’Espagne !

Rabiot de retour à Paris ?

Adrien Rabiot est en fin de contrat à la fin de la saison et son avenir commence à faire parler de plus en plus. Le milieu de terrain français a récemment expliqué qu’il pourrait prolonger du côté de la Juventus, mais pour l’instant rien n’est fait. D’ailleurs, il avouait ne pas avoir eu de discussion récente avec sa direction. Rabiot veut jouer la Ligue des Champions l’an prochain, mais les 15 points retirés à la Juve par la justice, ne vont pas aider la Vieille Dame à accrocher une place qualificative. Le Français a accordé une interview au Figaro ce vendredi, dans laquelle il a évoqué son avenir. Lorsqu’on lui a demandé si un retour à Paris était possible, il est resté très flou : « vu le football aujourd’hui, c’est difficile de se positionner sur quoi que ce soit. Il ne faut rien s’interdire. […] Je laisse les options ouvertes, on verra dans quelques mois. »