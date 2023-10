OM - Brighton : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le Vélodrome est européen ce soir ! L’OM accueille Brighton pour une belle affiche d’Europa League à 18h45. Les Marseillais, qui ont vécu une période extrêmement mouvementée avec la fronde des supporters et le départ de Marcelino, démarrent un nouveau chapitre. Gattuso, arrivé sur le banc, a débuté son mandat par une défaite chez Monaco (2-3). L’OM joue son premier match à domicile depuis que la situation s’est dégradée, et reste sur 5 matches sans succès. Brighton est aussi dans le dur, et reste sur une correction à Aston Villa (1-6).

Pour cette affiche, Gattuso titularise Aubameyang et Ndiaye devant. Harit et Correa animeront les couloirs autour de Veretout et Rongier. Clauss et Murillo sont sur les côtés de la charnière Mbemba - Balerdi, devant Pau Lopez. Côté Seagulls, Welbeck est en pointe du 4-2-3-1 de De Zerbi. Mitoma anime le jeu, assisté de March à droite et Fati côté gauche. Dahoud et Gross sont devant la défense.

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions

Marseille : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo - Harit, Veretout, Rongier - Ndiaye, Aubameyang, Correa

Brighton : Steele - Lamptey, van Hecke, Dunk, Veltman - Dahoud, Gross - March, Mitoma, Fati - Welbeck