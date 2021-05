Crotone : le serial buteur nigérian Simy intéresse la Lazio

Simeon Tochukwu Nwankwo dit "Simy" est l'éclaircie dans le ciel gris de Crotone. Si le club de la région de Calabre, 19e du championnat d'Italie, disputera la prochaine saison en Serie B, son attaquant nigérian de 29 ans pourrait lui rester en Serie A. Auteur de 20 buts en 37 matches cette saison, le natif de Lagos n'a plus qu'un an de contrat à Crotone, où il était arrivé de Portimonense, son club formateur, en 2016.

Sky Italia croit savoir que le joueur souhaiterait rester au premier échelon du football italien et que la Lazio est le club de la botte qui a tissé les contacts les plus concrets avec son club. Les dirigeants Biancocelesti attendent l'aval de Simone Inzaghi, un coach qui n'a toujours pas annoncé s'il prolongerait l'aventure à Rome la saison prochaine. Dans le même temps, l'offre la plus conséquente reçue par Crotone émanerait d'une formation de Championship.