RC Lens : Will Still confirme le départ de Kevin Danso

C’est le dossier qui agite le RC Lens en cette fin de mercato. Au sortir d’une nouvelle saison excellente avec les Sang et Or, Kevin Danso a été sollicité par de nombreux grands clubs cet été. Pisté en Italie, c’est de l’autre côté des Alpes que son avenir semble se dessiner. En effet, d’après plusieurs sources, le défenseur autrichien de 25 ans est de plus en plus proche de la Roma. Interrogé à ce sujet, Will Still a fait un bilan du dossier bien différent de celui qu’il a fait il y a quelques jours. Ce mardi, le coach lensois a confirmé en conférence de presse qu’un départ de Danso était plus proche que jamais :

«Tout le monde est au courant de ce qu’il se passe avec Kevin, des négociations sont en cours. On verra bien s’il nous accompagne en Grèce. Danso n’a toujours pas signé à ce que je sache. Il est toujours un joueur du RC Lens. Ça pourrait changer d’ici trois minutes, deux heures, deux jours, je ne sais pas. Pour l’instant, il est en salle de fitness si tu as envie d’aller le voir, il est toujours content d’être là (sourire). On s’attendait à ce qu’il parte, on ne va pas se mentir, on savait qu’il allait y avoir de l’intérêt pour lui. Il faut s’adapter. C’est la réalité du foot, il y a toujours des départs et des arrivées. Mais c’est toujours dur de voir un bon mec partir.»