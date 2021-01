CdF : ça passe pour Grenoble et Toulouse

On jouait le 8e tour de la Coupe de France ce mercredi et des équipes de Ligue 2 s'affrontaient. Toulouse a éliminé Niort avec une belle solidité. Les Violets ont marqué via Vakoun Issouf Bayo (37e) en fin de première période et verront le tour prochain grâce à ce succès 1-0.

Même son de cloche pour Grenoble qui est venu à bout de Clermont. Jerome Mombris a ouvert le score pour les Isérois (32e) mais dans la foulée, Jordan Tell (33e) a égalisé. Suite à ce score de 1-1, les deux équipes se sont opposées lors d'une séance de tirs au but. Elle s'est achevée sur un 4-2 pour Grenoble suite aux ratés de Jim Allevinah et de Yohan Magnin.