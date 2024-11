PSG : Luis Enrique fait l’éloge de Pacho

Recruté à la surprise générale par le Paris Saint-Germain en échange de 40 M€, Willian Pacho s’est immédiatement imposé dans l’axe de la défense parisienne aux côtés de Marquinhos. Une performance qui en a bluffé plus d’un. Et ce vendredi, Luis Enrique n’a pas manqué de faire son éloge.

« Je crois que depuis la saison dernière, je vous ai souvent parlé de la différence entre ce que je vous dis et ce que je pense. Mais les statistiques ne mentent pas. Il est l’un de ceux qui ont le plus joué. Sa signature était importante et il s’est adapté très vite. Cela a été facilité par la confiance et le temps de jeu. Mais il apporte ce dont on avait besoin : gagner les duels, ressortir le ballon, réussir à être efficace dans sa zone défensive. Il récupère beaucoup de ballons. C’est un apport qu’on a jugé positivement depuis son arrivée », a-t-il confié en conférence de presse.

