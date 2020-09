Alvaro Morata de retour à la Juventus !

La suite après cette publicité

Cet été, la Juventus a décidé d'injecter du sang neuf dans son effectif. En effet, Andrea Pirlo, nommé entraîneur il y a quelques semaines, a rapidement montré la porte de sortie à Gonzalo Higuain. A un an de la fin de son bail, l'Argentin a finalement trouvé un accord avec les Piémontais pour résilier son contrat à l'amiable. Pour le remplacer, la Vieille Dame a multiplié les pistes ces dernières semaines.

Outre Arkadiusz Milik (Naples), Alexandre Lacazette (Arsenal) et Olivier Giroud (Chelsea), Edin Dzeko (AS Roma) a longtemps été cité comme la priorité de la Juve. En parallèle, le club italien a aussi avancé ses pions pour Luis Suarez, poussé vers la sortie au FC Barcelone. Un accord était même annoncé avec le buteur uruguayen. Mais suite à des démarches administratives trop longues afin qu'il puisse obtenir un passeport italien, El Pistolero ne rejoindra pas Turin.

Morata de retour à Turin

Et c'est finalement Alvaro Morata qui va retourner à la Juventus. L'écurie bianconera vient d'officialiser la nouvelle, avec les détails sur les modalités de transfert. « Le Juventus Football Club annonce avoir conclu un accord avec l'Atletico de Madrid pour l'acquisition, à titre temporaire jusqu'à la fin de la saison de football 2020/2021, des droits d'enregistrement du joueur Álvaro Morata contre une contrepartie de 10 millions d'euros, payable entièrement au cours de cette année. En outre, l'accord prévoit:

- Le droit pour la Juventus d'acquérir définitivement les services sportifs du joueur d'ici la fin de la saison 2020/2021 pour un montant de 45 millions d'euros, payable en 3 exercices;

- Le droit de la Juventus de prolonger temporairement l'acquisition jusqu'à la fin de la saison 2021/2022 pour un montant de 10 millions d'euros;

- La Juventus a le droit d'acquérir définitivement les services sportifs du joueur d'ici la fin de la saison 2021/2022 pour un montant de 35 millions d'euros, payable en 3 exercices».

L'attaquant espagnol âgé de 27 ans quitte donc les Colchoneros et retourne en Italie, comme il le souhaitait. Il va retrouver un club qu'il connaît très bien, puisqu'il a défendu les couleurs de la Juventus entre 2014 et 2016 avant de rentrer au Real Madrid. Il s'était vraiment révélé là-bas et avait marqué 27 buts en 93 apparitions toutes compétitions confondues avec l'écurie turinoise. Là-bas, il retrouvera plusieurs joueurs qu'il a connu à la Juve mais aussi chez les Merengue, à l'image de Cristiano Ronaldo.