FC Barcelone - Bayern Munich : retour sur ces confrontations d'anthologie

Demi-finale de la Coupe UEFA 1995-1996 : Bayern Munich 2-2/2-1 FC Barcelone

Aussi surprenant que ça puisse paraître compte tenu de leur histoire, le Bayern Munich et le FC Barcelone s'affrontent pour la première fois au milieu des années 1990. Une double confrontation cruciale puisqu'elle offre un billet pour la finale de la Coupe UEFA. Bien que vainqueurs de leurs championnats en 1993-1994, le FC Barcelone (4e de la Liga 1994-1995) et le Bayern Munich (6e de la Bundesliga 1994-1995) ont chuté de haut lors de l'exercice suivant. C'est donc pour cela que l'on retrouvait les deux clubs dans la troisième Coupe d'Europe. Et cette opposition a été très belle avec Klinsmann, Matthäus, Kahn ou encore Papin du côté bavarois contre Guardiola, Hagi, ou encore Figo dans les rangs catalans. Oscar Garcia ouvrait le score dans le match aller (15e) avant que Marcel Witeczek (52e) et Mehmet Scholl (57e) donnent l'avantage aux Allemands. Finalement, Gheorghe Hagi arrachait le match nul en fin de match (77e). Lors du match retour, Markus Babbel mettait le Bayern en position de force (39e) et Marcel Witeczek (83e) assurait la qualification du Rekordmeister. La réduction du score de Ivan de la Peña (88e) ne changeait rien et le Bayern Munich s'imposait 2-1. En finale, le club bavarois s'est facilement défait de Bordeaux 2-0 puis 3-1, afin de remporter la seule Coupe UEFA de son histoire.

Phase de poules Ligue des Champions 1998-1999 : Bayern Munich 1-0/2-1 FC Barcelone

Des doubles confrontations entre les deux équipes, c'est la moins prestigieuse puisqu'elle intervient en phase de poules de la Ligue des Champions 1998-1999. D'une importance moindre, elle a tout de même été fatale aux Catalans. En effet, dans un groupe où évoluait Manchester United et Brøndby, ce sont les Allemands qui ont terminé en tête. Le FC Barcelone est sorti par la petite porte avec une troisième place. Celle-ci a été notamment provoquée par deux défaites contre le Bayern Munich. La première en Allemagne s'est soldée sur le score de 1-0 avec un but du Tigre Stefan Effenberg juste avant la pause (45e). Au retour, le Rekordmeister a gagné 2-1 malgré l'ouverture du score de Giovanni sur penalty (29e). Alexander Zickler (48e) et Hasan Salihamidžić (87e) avaient inversé la donne. Cette saison-là, le Bayern Munich perdra 2-1 en finale contre ... Manchester United, une équipe qui avait terminé deuxième derrière les Allemands en phase de poules.

Quart de finale de la Ligue des Champions 2008-2009 : Bayern Munich 0-4/1-1 FC Barcelone

Il faudra ensuite attendre 10 ans pour revoir les deux équipes croiser le fer en Coupe d'Europe. C'était en quart de finale de l'édition 2008-2009. Et alors qu'on s'attendait à une belle opposition entre les deux équipes, il n'y a pas vraiment eu match. Totalement au-dessus de son adversaire et maîtrisant son sujet, le FC Barcelone roulait sur les Bavarois. Bien décalé par Samuel Eto'o sur la droite de la surface, Lionel Messi ajustait le gardien (9e). L'Argentin servait ensuite Samuel Eto'o et lui redonnait la monnaie de sa pièce. Le buteur camerounais glissait le ballon entre les jambes d'Hans-Jörg Butt (12e). En démonstration, le FC Barcelone asphyxiait le Rekordmeister grâce à son pressing et Lionel Messi transformait un bon travail de Thierry Henry sur la gauche de la surface en but (38e). Le Français inscrivait le quatrième but juste avant la pause (43e). Une victoire 4-0 pleine d'autorité. Au match retour, les deux équipes se quitteront sur un score de parité 1-1. Seydou Keita a répondu en fin de match (73e) à Franck Ribéry (47e). Impressionnant, le FC Barcelone ira jusqu'en finale et dominera Manchester United (2-0).

Quart de finale de la Ligue des Champions 2012/2013 : Bayern Munich 4-0/3-0 FC Barcelone

Sous la houlette de Jupp Heynckes, le Bayern Munich titille la perfection lors de la saison 2012/2013 alors que le FC Barcelone du regretté Tito Vilanova est une équipe en fin de cycle et cela va se faire ressentir. Sans idées et totalement dépassés, les Blaugranas vont subir la loi des Allemands. Dominateurs et en mode rouleau compresseur, les Allemands ouvrent le score grâce à une tête de Thomas Müller (25e). Au retour des vestiaires, suite à un corner dévié de la tête par Thomas Müller, Mario Gomez propulse le cuir au fond des filets (49e). Le récital se poursuivait et Arjen Robben rentrait sur la droite de la surface, se jouait de Jordi Alba (bousculé ensuite par Thomas Müller) et logeait le ballon au fond des filets (73e). En fin de match, Thomas Müller parvenait à reprendre un centre de David Alaba venu de la gauche au premier poteau (82e). Une victoire 4-0 autoritaire, mais qui n'empêchait par le FC Barcelone de croire en une Remontada au match retour. Le rêve a duré exactement 49 minutes. Parti de la droite, Arjen Robben revenait dans la surface et logeait sa spéciale en pleine lucarne. Le Bayern Munich assommait un peu plus son adversaire ensuite avec un contre son camp de Gerard Piqué (72e) et une réalisation de Thomas Müller (76e). 4-0 puis 3-0 pour un succès 7-0 du Bayern Munich au cumulé, le FC Barcelone était au tapis. En finale, le Rekordmeister a ensuite disposé du Borussia Dortmund (2-1).

Demi-finale de la Ligue des Champions 2014/2015 : Bayern Munich 0-3/3-2 FC Barcelone

Dernier affrontement en date, celui-ci qui a eu lieu lors de la saison 2014/2015 était symbolique puisque le coach légendaire du FC Barcelone Pep Guardiola affrontait son ancien club avec le Bayern Munich. Et son plan était parfait puisque le Rekordmeister maîtrisait son sujet lors du match aller. Dominant la rencontre sans trouver la faille, la formation allemande était dans le coup jusqu'à cette frappe de l'entrée de la surface de Lionel Messi à la 78e minute. Prenant l'avantage et mené par son génie argentin, le FC Barcelone va dérouler. Lancé sur la droite, Lionel Messi aspirait l'âme de Jérôme Boateng d'un crochet exceptionnel à l'entrée de la surface et s'en allait tromper Manuel Neuer d'un magnifique ballon piqué (80e). En fin de match, l'Argentin lançait dans la profondeur Neymar Jr qui parachevait un succès éclatant (90e +4). Avec cette victoire 3-0, le FC Barcelone prenait un avantage certain pour le match retour. Cependant, Mehdi Benatia marquait rapidement le but de l'espoir (7e), mais celui-ci est vite devenu vain avec un doublé de Neymar (15e et 29e). Même si Robert Lewandowski (59e) et Thomas Müller (74e) ont permis au Bayern Munich de gagner ce match, le FC Barcelone avait validé sa qualification suite aux deux buts de son ailier brésilien. En finale, le FC Barcelone gagnera 3-1 contre la Juventus. Au final, le bilan est en faveur du Bayern Munich avec 6 victoires contre 2 pour le FC Barcelone et 2 matches nuls. Cependant, les Catalans se sont qualifiés 2 fois contre 2 fois aussi pour le Rekordmeister lors des rencontres à élimination directe. Et quand on se penche sur ces confrontations, on remarque que le vainqueur a toujours atteint la finale dans la foulée. Mieux, à 4 reprises sur 5, l'équipe qualifiée a remporté la compétition.