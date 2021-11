CdF : Sochaux et Guingamp qualifiés sans trembler

Le septième tour de la Coupe de France se poursuivait, ce samedi, avec deux nouveaux clubs de Ligue 2 qui faisaient leur entrée en lice dans la compétition. Au Stade de Bram de Louhans, le petit poucet Bresse Jura, pensionnaire de Régional 2, recevait Sochaux, quatrième de L2, à 14h30. Malgré les cinq divisions séparant les deux formations, les Jurassiens pouvaient croire à l'exploit, qui plus est après un premier acte très séduisant qui permettait aux hommes de Johann Chapuis de rentrer dos à dos avec les Sochaliens à la pause (0-0). Mais sous les yeux des 2000 supporters présents pour soutenir Bresse Jura, la hiérarchie allait finalement se faire respecter. Peu avant l'heure de jeu, Faraj prenait de vitesse la défense jurassienne et ouvrait le score (0-1, 56e). Dans la foulée, Tebily, seul aux six mètres, doublait la mise d'une tête imparable (0-2, 67e) avant que le malheureux Locatelli ne marque contre son camp sous la pression de Kitala (0-3, 79e). Malgré la réduction du score anecdotique des locaux en toute fin de rencontre, Sochaux s'imposait sans trembler (3-1) et se qualifiait pour le tour suivant.

Dans l'autre rencontre programmée à 15 heures, Liffré, pensionnaire de Régional 1, recevait Guingamp, actuellement onzième de Ligue 2. Un duel très attendu dans le nord-est de Rennes mais qui allait finalement déboucher sur un véritable récital offensif des visiteurs. Au stade Nelson-Paillou, les Guingampais se mettaient rapidement à l'abri grâce à Sampaio (0-1, 23e) et Gomis (0-2, 27e) avant que Liffré n'encaisse un but contre son camp juste avant la pause (0-3, 37e). Si le sort de cette partie semblait d'ores et déjà scellé, la seconde période allait définitivement entériner tous les espoirs du club amateur. Phaeton par deux fois (47e, 52e), Barthelme (57e) puis Abi, prêté par l'ASSE, (63e, 72e) aggravaient la marque et permettaient à l'EAG de s'imposer tranquillement (8-0) et ainsi d'accéder au prochain tour.

Le calendrier de la Coupe de France