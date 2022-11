OM-Tottenham : les compositions officielles

C'est le grand soir pour l'OM. A partir de 21 heures, Marseille joue son avenir européen face à Tottenham au Vélodrome pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (un match à suivre en direct sur FM). Dernier du groupe D avec six points, l'Olympique de Marseille, qui reste sur quatre matches sans succès, a encore son destin en main. Si les hommes de Tudor s'imposent face à Tottenham, premier de la poule avec huit points, ils seront qualifiés pour les 8es de finale de la C1. En cas de match nul tout ne sera pas perdu puisque si Francfort gagne au Sporting, l'OM sera reversé en Ligue Europa. En revanche, en cas de défaite face aux Anglais ou de match nul cumulé à un résultat positif du Sporting, l'OM sera éliminé de toutes les compétitions européennes.

Pour cette rencontre, Igor Tudor enregistre le retour de Bailly en défense dans le 3-4-2-1 du Croate. L'Ivoirien va ainsi épauler Balerdi et Mbemba derrière avec Nuno Tavares et Clauss sur les côtés. Au milieu, le duo Rongier-Veretout fait son retour tandis que Guendouzi monte d'un cran par rapport au déplacement à Strasbourg. Il est aligné avec Harit en soutien de Alexis Sanchez. Côté Spurs, Antonio Conte déplore l'absence de trois joueurs importants avec Kulusevski, Richarlison et Romero mais reste cependant fidèle à son 3-4-3 avec les Français Lloris et Lenglet derrière soutenu par Davies et Dier. Sessegnon et Perisic animeront les côtés alors que Bentancur et Höjbjerg seront dans l’entre-jeu. Devant, Kane est bien sûr épaulé par Son et Lucas Moura.

Les compositions officielles :

OM : Lopez – Mbemba, Bailly, Balerdi – Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares – Guendouzi, Harit – Alexis Sanchez.

Tottenham : Lloris – Dier, Lenglet, Davies – Perisic, Höjbjerg, Bentancur, Sessegnon – Lucas Moura, Kane, Son.