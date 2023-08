FC Barcelone : Robert Lewandowski se prend un gros coup de pression !

Difficile de juger le début de saison du FC Barcelone. Avant ce duel face à Villarreal cet après-midi à 17h30, les Catalans affichent quatre points au compteur : un nul 0-0 contre Getafe puis une victoire 2-0 face à Cadiz. Deux rencontres pendant lesquelles les troupes de Xavi n’ont pas spécialement brillé dans le contenu, face à des équipes de calibre très inférieur et a priori destinées à jouer le maintien.

Et il y a un homme qui n’a pas vraiment convaincu son monde : Robert Lewandowski. Auteur de 23 réalisations en 33 rencontres de Liga la saison dernière, le Polonais a eu du mal sur cette entame de saison. Pas qu’au niveau des stats, mais aussi dans la participation au jeu, pas aidé, il faut le dire, par des défenses particulièrement repliées en face.

La presse catalane hausse le ton

Ce qui commence à inquiéter un peu les médias catalans. « L’heure de Lewandowsi est arrivée. L’attaquant polonais n’a pas eu un bon début de saison », explique Mundo Deportivo, qui souligne que l’attaquant n’avait pas vécu deux premières journées de championnat sans marquer depuis la saison 2012/2013, soit plus de 10 ans… « Les buts de Lewandowski ne peuvent pas se faire attendre plus longtemps », y va de son côté le journal Sport.

« Le Barça a besoin, plus que jamais, de la réussite et de l’efficacité de Robert Lewandowski », rajoute le quotidien barcelonais. Surtout que pour ce match, Xavi va devoir composer sans Pedri, blessé. Sans l’Espagnol, bien que les deux joueurs évoluent dans des registres totalement différents, c’est le Polonais qui va devoir prendre les commandes de l’équipe et faire des différences…

