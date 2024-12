Manchester City vole au secours de Kyle Walker

Victime de commentaires racistes reçus sur son compte Instagram après la défaite de Manchester City face à la Juventus mercredi soir (0-2) en Ligue des champions, Kyle Walker a reçu un beau communiqué de soutien de son club. «Manchester City condamne fermement les insultes racistes dont Kyle Walker a fait l’objet sur Internet après le match d’hier soir. Nous refusons de tolérer toute forme de discrimination, que ce soit dans les stades ou en ligne. Nous apporterons tout notre soutien à Kyle suite au traitement dégoûtant qu’il a reçu», indique ainsi la formation mancunienne.

La suite après cette publicité

Un peu plus tôt dans l’après-midi, Kyle Walker avait publié une capture d’écran où l’on voit un supporter l’insulter : «frère, tu peux aller te faire futre et mourir, tu n’es qu’un stupide noir». Le défenseur anglais avait alors ajouté : «personne ne devrait jamais subir ce type d’abus infame, raciste et menaçant que j’ai reçu depuis le match d’hier soir en ligne. Instagram et les autorités doivent faire en sorte que ce genre de chose s’arrête, pour le bien de tous ceux qui souffrent d’abus en ligne. Ce n’est jamais acceptable. A nos fans : nous continuerons de travailler en tant qu’équipe pour faire mieux, pour progresser, et pour retourner la situation tous ensemble»*.