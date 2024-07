Un cador européen se positionne sur Layvin Kurzawa

Ce fut une nouvelle saison pratiquement blanche pour Layvin Kurzawa. Le latéral gauche français n’a disputé que 8 minutes cette saison en Ligue 1, lors d’un match face à Strasbourg au mois d’octobre. Mais cette fois, c’est bien la fin de son aventure parisienne, puisqu’il a déjà confirmé son départ suite à la fin de son contrat. Où jouera-t-il la saison prochaine ? Pas en France visiblement…

La suite après cette publicité

« J’ai discuté avec les deux clubs de Séville, c’est deux clubs qui m’attirent. Beaucoup de clubs français se sont approchés de moi, mais la France, pour moi, j’ai vraiment mis une croix dessus. Je sais l’image qu’on a de moi en France. Je pense qu’on a l’image de moi d’un mauvais garçon. (…) Je ne suis pas moche non plus, il faut le dire. Quand tu as de l’argent, que tu n’es pas moche, que tu joues au football, en France, ils n’aiment pas », confiait-il récemment au média Carré. S’il ne se sent pas apprécié en France, sa cote semble rester intacte à l’étranger.

À lire

Le PSG revient à la charge pour Joshua Kimmich !

Un rebond de luxe ?

Effectivement, selon La Gazzetta dello Sport, il est convoité par… l’Inter. Les Milanais suivent de très près sa situation, et il fait partie des pistes étudiées pour renforcer la défense lombarde. Le champion d’Italie en titre pense à lui pour remplacer Tajon Buchanan, blessé avec le Canada à la Copa América, et son profil de joueur avec de l’expérience convainc la direction transalpine.

La suite après cette publicité

Les Italiens ne semblent donc pas forcément refroidis par le manque de temps de jeu du joueur sur ces dernières années. Kurzawa n’est cependant pas le seul latéral gauche d’expérience convoité par les Intéristes, puisque Marcos Alonso, aussi libre suite à son départ du FC Barcelone il y a quelques jours, fait partie des pistes pour ce poste. Affaire à suivre…