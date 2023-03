Mercato : l’Inter Milan prépare déjà sa révolution

La suite après cette publicité

Après avoir arraché sa qualification à Porto au tour précédent, l’Inter Milan va retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions douze ans plus tard. À cette occasion, les Nerazzurri seront confrontés à une autre équipe portugaise, le Benfica, le 11 avril prochain. Une belle récompense pour le club italien qui a vécu une longue traversée du désert sur la plus prestigieuse des scènes européennes. Il s’agit donc d’un rendez-vous à ne pas manquer pour les joueurs de Simone Inzaghi, d’autant plus s’ils veulent faire oublier une saison particulièrement morose en Serie A. Il faut dire que la nouvelle défaite retentissante le weekend dernier contre le grand rival de la Juventus (1-0) a montré les difficultés que rencontre le club lombard actuellement.

Pour le moment, le club milanais est troisième Serie A derrière l’intouchable Napoli et une surprenante équipe de la Lazio. Si ce classement ne reflète pas complètement les problèmes de l’Inter Milan cette saison, le manque de continuité dans la victoire est véritablement criant quand on s’attarde sur les statistiques des Nerazzurri. En championnat, les coéquipiers de Lautaro Martinez comptent 9 défaites en 27 rencontres soit le pire total du top 8 italien. Malgré le très bon parcours en Ligue des Champions, ces résultats ne poussent pas à l’optimisme. C’est pourquoi les dirigeants du club basé en Lombardie commencent déjà à préparer les contours de l’équipe en vue de la prochaine saison afin d’anticiper un maximum et ne pas reproduire les erreurs du dernier mercato estival.

Neuf joueurs sont sur le départ

Contre la Juventus lors du Derby d’Italie, l’entraineur milanais, Simone Inzaghi, a aligné 8 joueurs de plus de 30 ans. Une nouvelle statistique qui montre l’urgence de planifier un changement profond de l’effectif chez les Nerazzurri. Outre le départ inéluctable de Romelu Lukaku qui retournera à Chelsea à la fin de la saison et celui de Milan Skriniar en fin de contrat en juin, d’autres joueurs sont poussés vers la sortie par les dirigeants lombards. En effet, pour pouvoir recruter, il faut de l’argent et le club milanais n’est pas dans une situation financière très stable. Il faudra donc d’abord se séparer de plusieurs joueurs avant de pouvoir espérer recruter intelligemment. C’est pourquoi, selon la Gazzetta dello Sport, il sera primordial de tirer un maximum d’argent des 5 joueurs sortants : Edin Dzeko, Stefan De Vrij, Marcelo Brozovic, Denzel Dumfries et Angel Correa.

Pour le dernier nommé, son avenir chez les Nerazzurri est scellé. L’Argentin a déçu le club milanais notamment à cause du prix de son transfert, à savoir 31 millions. Mais pour les deux autres, le futur semble plus incertain. Outre les contrats qui arrivent à échéance, les salaires mirobolants des deux premiers joueurs nommés pourraient être un gros problème à l’avenir pour les dirigeants lombards. À défaut de baisser leur salaire, ils seraient poussés vers la sortie, toujours selon le média italien. Dans cette perspective, le Bosnien et le Néerlandais pourraient être tentés d’aller voir ailleurs avant de raccrocher les crampons. Enfin, Marcelo Brozovic et Denzel Dumfries ne réalisent pas la meilleure saison de leur carrière, mais les prétendants pour les accueillir devraient toquer à la porte de l’Inter avant la fin de la saison.

Pour les autres trentenaires de l’Inter Milan tels que Samir Handanovic et Danilo D’Ambrosio, cette saison ressemble également à la dernière en Lombardie. André Onana est désormais le gardien titulaire devant le portier slovène également en fin de contrat en juin. Pour le défenseur italien de 34 ans, c’est Federico Dimarco qui s’est installé sur son côté gauche et semble maintenant indéboulonnable. La révolution n’en est qu’à ses débuts du côté de l’Inter Milan, mais elle devrait être véritablement retentissante alors qu’une vague de départs semble de plus en plus se dessiner à la fin de la saison.