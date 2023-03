L’Inter annonce le départ de Romelu Lukaku en fin de saison

La suite après cette publicité

Revenu l’été dernier à l’Inter Milan, un an après sa saison monumentale ponctuée d’un titre de champion d’Italie, Romelu Lukaku ne parvient pas à retrouver ses sensations d’antan en Lombardie. L’attaquant belge, apparu emprunté physiquement, puis blessé à trois reprises (18 matches manqués cette saison), a été l’auteur de seulement trois petits buts en 14 rencontres de Serie A disputées cette saison.

Interrogé sur le cas épineux de son attaquant, Giuseppe Marotta, directeur sportif du club Nerazzurri, s’est montré formel sur son avenir. Le prêt de Lukaku a été établi pour une saison, quelles que soient ses performances, il retournera à Chelsea en fin de saison, a-t-il indiqué avant de juger la forme de son joueur. Lukaku ne s’est toujours pas trouvé. Il n’est toujours pas au top ou au niveau de ce que nous connaissions de lui lors des années précédentes.» Un joueur de plus donc, de retour à Chelsea, mais qui ne devrait pas non plus s’y éterniser. Dans le besoin de vendre impérativement cet été, le club londonien ne comptera pas sur l’attaquant belge, acheté 113 M€ à l’été 2021.

