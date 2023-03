Chelsea est prêt à mettre 12 joueurs à la porte !

La suite après cette publicité

Chelsea n’en a pas terminé avec le mercato. Alors que la fenêtre hivernale s’est fermée il y a un mois et demi, les Blues sont déjà en train de se pencher sur le marché des transferts estival. Après avoir dépensé plus de 600 millions d’euros lors des deux derniers mercatos pour acheter 13 recrues, on s’attend logiquement à ce que les pensionnaires de Stamford Bridge fassent encore sauter la banque cet été 2023. Mais à en croire la presse britannique, Todd Boehly et ses équipes devraient calmer un tout petit peu le jeu.

Leur priorité sera avant tout de dégraisser. L’effectif que Graham Potter a à sa disposition est trop important et il n’y aura pas de la place pour tout le monde. C’est d’ailleurs ce qu’assure The Ahtletic qui explique que plusieurs joueurs ne seront pas retenus à l’intersaison. C’est le cas des éléments libres en juin 2024, soit dans environ un an. Soit ils acceptent de prolonger, soit Chelsea leur montrera la sortie. Ils sont plusieurs à être dans cette situation à l’image de Mason Mount, Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang, Mateo Kovacic, Cesar Azpilicueta et Ruben Loftus-Cheek.

Plusieurs joueurs pourraient s’en aller

Et la plupart d’entre eux sont des candidats au départ, notamment PEA, qui ne joue plus, ou Mount, courtisé par plusieurs clubs. Le média britannique ajoute que les Londoniens se penchent aussi sur les joueurs libres dans deux ans (en 2025) afin d’anticiper et de ne pas être pris au dépourvu. Et là encore, il y a du monde qui est concerné. Hakim Ziyech, Édouard Mendy, Kepa Arrizabalaga, Conor Gallagher, Kai Havertz ou encore Ben Chilwell sont dans cette situation contractuelle. La porte pourrait s’ouvrir cet été pour certains dont Mendy, Ziyech et Havertz. Même chose pour Chilwell.

L’Anglais pourrait rapporter gros aux Blues, qui ont investi 56 millions d’euros en 2020. Ils espèrent récolter une grosse somme et ne feront aucun cadeau puisque Manchester City le veut selon The Athletic. Son profil plaît depuis longtemps à Pep Guardiola, qui a besoin d’un renfort suite au départ de João Cancelo. Un départ de Raheem Sterling n’est pas non plus impossible. Enfin, Chelsea ne pourra a priori pas compter sur l’argent de l’Inter Milan pour se débarrasser de Romelu Lukaku. Les Italiens ne veulent pas conserver le Belge, qui veut pourtant rester. Potter et les Blues n’en veulent pas non plus. Il faudra réussir à lui trouver un point de chute cet été et pourquoi pas renflouer un peu les caisses. Après avoir dépensé sans compter, Chelsea souhaite s’en mettre plein les poches.