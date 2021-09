PSG : Samir Nasri envoie un message fort à Kylian Mbappé

Pour sa première en tant que consultant de la chaîne cryptée Canal +, le milieu offensif français Samir Nasri a conseillé l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé de ne pas quitter le club de la capitale : «Mais moi, étant marseillais, si l’Olympique de Marseille avait cette puissance-là à mon époque, je ne serais jamais parti. Il n’y a pas mieux que de gagner chez soi, dans ta ville et apporter la Ligue des Champions. En plus financièrement, il ne trouvera pas mieux ailleurs. À sa place, je resterais au PSG».

Cependant, l'ex-international tricolore (41 sélections, 5 buts) comprend les envies de départ du natif de Bondy, notamment s'il peut rejoindre le club de ses rêves : «Au vu de ce qu’il a laissé entendre, le Real Madrid c’est son rêve. Il a envie d’être le numéro un et de porter leur projet. Et au PSG, même s’ils venaient à gagner la Ligue des Champions, c’est l’équipe des Messi, Neymar et Mbappé. Ce n’est pas le numéro 1 vis-à-vis des gens. Et lui, à cet âge-là, il a besoin d’être le numéro un», a-t-il affirmé lors de l'émission Canal Champions Club.