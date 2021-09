PSG : Anelka imagine déjà Mbappé ailleurs

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé (22 ans) refuse pour l'heure de prolonger au Paris SG, le Real Madrid l'attendant au coin du bois. Nicolas Anelka, interrogé par Le Parisien, voit déjà l'attaquant international tricolore (49 sélections, 17 réalisations) quitter le club de la capitale à l'issue de la saison. Le consultant RMC Sport, qui aimerait pourtant le voir rester, argumente.

«C’est un joueur phénoménal au niveau de sa vitesse. Il n’y a pas mieux au monde. Si Paris veut avoir la meilleure équipe du monde, il doit tout faire pour le garder. Mais je pense que dans la tête de Kylian, c’est réglé : il veut voir autre chose et c’est normal. Il rêve du Ballon d’Or et comment peut-il le gagner en jouant dans un championnat 5e à l’indice UEFA ? Si Kylian avait fait ses trois dernières saisons en Angleterre ou en Espagne, il aurait déjà été Ballon d’or. Il aura fait cinq ans ici et c’est le club qui a refusé de prendre de l’argent sur son transfert. S’il part, il faudra déjà lui dire merci pour tout.»