Manchester City : Samir Nasri choqué par Pep Guardiola

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, l'ancien international français Samir Nasri, aujourd'hui consultant Ligue des Champions pour Canal +, s'est confié avant la rencontre qui opposera son ancien club, Manchester City, au Paris Saint-Germain pour la deuxième journée du groupe A de la Ligue des Champions. L'ancien Marseillais n'a d'ailleurs pas caché son admiration pour l'entraîneur des Cityzens Pep Guardiola, qu'il a connu en 2016 avant de partir en prêt au Séville FC.

« Il m'a choqué. Tactiquement, c'est un génie; j'ai travaillé avec de très grands coaches, mais lui a un truc en plus. Ca va jusqu'à l'obsession. Il connaît tout, il sait tout. Il voit des espaces et arrive à te les montrer. À Arsenal, on nous appelait le Barça d'Angleterre. Mais quand on jouait contre le vrai Barça, on n'y arrivait pas. Impossible de les presser. Je ne comprenais pas. [...] Et puis j'ai bossé un peu avec Pep et j'ai compris. Avec son organisation, tu sais où sont tes coéquipiers à chaque instant, au centimètre près. Et si n'es pas à l'endroit requis, il te passe un vrai savon. Il s'en fout de ton nom, de ton statut, de ton salaire : si tu n'entres pas dans son collectif, tu vas t'asseoir sur le banc », a-t-il déclaré dans les colonnes de l'hebdomadaire.