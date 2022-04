OM-FC Nantes : les compositions officielles

Pour le compte de la 33ème journée de Ligue 1, l'OM accueille le FC Nantes dans un Vélodrome qui s'annonce une nouvelle fois chaud (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Après un Classique raté, l'OM doit renouer avec la victoire pour garder sa place de dauphin. Après huit succès consécutifs, les Olympiens ont chuté contre le PSG dans un match plutôt bizarre alors que cela s'apparentait presque à un match bonus après la défaite de Rennes et le match nul de Strasbourg dans le même week-end. Les joueurs de Jorge Sampaoli devront retrouver la belle dynamique de ces dernières semaines et ainsi maintenir l'écart avec Rennes, Nice et Strasbourg. Côté terrain, Ünder est absent est c'est Amine Harit qui devrait prendre sa place, pour le reste, du plutôt classique dans cet équilibre trouvé par le coach argentin ces derniers temps. Guendouzi avec Gerson et Kamara au milieu. Lirola et Luan Peres seront présents dans les couloirs de la défense. Pau Lopez sera dans les cages.

En face, ce sont des Nantais plutôt irréguliers et qui n'ont presque plus rien à jouer dans ce championnat qui se déplacent au Vélodrome. Les joueurs de Kombouaré sortent de deux matchs nuls de suite et n'ont gagné qu'une seule fois lors des cinq derniers matchs alors qu'ils enchaînaient les bons résultats avant le mois de mars. Les Canaries ne pourront pas compter sur leur meilleur buteur Randal Kolo Muani et ses douze réalisations. Les autres hommes fort du collectif nantais seront en revanche là, Nicolas Pallois en défense centrale et Moses Simon sur l'aile gauche pour animer l'attaque.

OM : Pau Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Harit, Bakambu, Payet (cap.)

FC Nantes : Lafont (cap.) - Corchia, Girotto, Pallois, Appiah - Moutoussamy, Cyprien - Coco, Geubbels, Simon - Blas

