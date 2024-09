FIFA : Javier Tebas annonce la mort prochaine du football mondial

Dans un discours tenu au Forum de l’Europe ce lundi à Madrid, le président de la ligue espagnole, Javier Tebas, a tenu à alerter sur la situation dramatique du football aujourd’hui avec notamment l’ombre de la grève des joueurs qui plane au-dessus du football européen : «Une grève des footballeurs peut être réelle. Les syndicats et les ligues sont assez unis. Nous ne pouvons pas continuer avec de nouvelles compétitions comme cela se fait. Elles mettent en danger la santé de certains joueurs et l’écosystème de la grande majorité des joueurs. Le risque est latent, proche et encore plus avec les obligations des compétitions sans penser à ce qui se passe avec les effets de l’industrie du football. Cette situation crée des différences dans les ligues nationales entre ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le moins et des différences compétitives qui conduisent peu à peu à la mort économique des ligues nationales de football», a-t-il déclaré.

Après des conversations tenues avec le syndicat international (FIFPRO), Javier Tebas a montré un certain pessimisme quant à l’avenir du football : «Les revenus passeront des compétitions nationales vers ces super compétitions, ils iront à une série de clubs qui les fourniront à leurs joueurs ; l’industrie aura moins d’emplois et les petits clubs de taille moyenne perdront de l’argent. Avec le récent format de la Ligue des Champions, nous constatons déjà que dans certains pays les droits de ligue perdent de l’argent. En Espagne, ils ont été maintenus, mais ces formats de super compétition nuisent à l’industrie. Je ne suis pas d’accord sur certaines choses avec l’UEFA et la FIFA, ils établissent le calendrier, ils vous appellent, ils vous demandent et vous dites que je ne suis pas d’accord et ils vous disent : 'd’accord, à plus tard.' Le jugement dit que dans cette position de monopole, ils doivent être d’accord avec les autres acteurs du football», a-t-il précisé en mentionnant également les dangers du piratage.