Mercato : l'OL veut déjà se débarrasser du flop Xherdan Shaqiri

Il y a quelques mois, lorsque la rumeur Xherdan Shaqiri à l'Olympique Lyonnais a commencé à circuler, il y avait deux camps : ceux qui étaient emballés à l'idée de voir le Suisse sous le maillot rhodanien, et ceux qui n'y croyaient pas du tout. Et quatre mois plus tard, on peut dire que les personnes dans le deuxième camp avaient raison. Acheté par les Gones à Liverpool contre un chèque de 6 millions d'euros, avec quelques bonus pouvant aller jusqu'à 5M€, le joueur de 29 ans a clairement déçu en première partie de saison.

Avec la concurrence de Lucas Paqueta ou encore Houssem Aouar dans l'axe, l'international suisse (100 sélections, 26 buts) a essentiellement évolué côté droit sous les ordres de Peter Bosz, et ça n'a pas du tout marché. En 13 apparitions toutes compétitions confondues, l'ancien Red n'a été décisif qu'à trois reprises avec un but et deux passes décisives. Trop peu pour un joueur très attendu et surtout capable de bien mieux, comme lors de ses dernières sorties avec sa sélection. Du coup, son avenir n'est plus aussi stable.

Un salaire conséquent

Comme le révèle le quotidien L'Equipe ce jeudi, l'Olympique Lyonnais compte bien se séparer de son élément offensif dès cet hiver ! Son recrutement semble toujours autant interroger en interne et personne ne semble vraiment savoir qui a donné son aval pour aller le chercher en Angleterre. Si des opportunités se présentent, les Gones seront donc normalement à l'écoute, mais y en aura-t-il beaucoup ? Car avec un salaire mensuel de 350 000€, comme le rappellent nos confrères, pas sûr que les prétendants se bousculent au portillon.

Néanmoins, avec la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui approche, Xherdan Shaqiri, sous contrat avec l'OL jusqu'en 2024, va certainement avoir besoin d'un temps de jeu plus conséquent pour rester en forme, sa participation avec la Nati ne semblant pas remise en cause lui qui en est parfois le capitaine. Le mercato hivernal est souvent celui des opportunités et des ajustements, et le club rhodanien pourrait donc pousser le Suisse vers la sortie. Et si jamais le principal concerné venait à partir, le flop serait donc total.