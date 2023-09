PSG - OM : Jacques Abardonado déplore les calendriers inégaux

La suite après cette publicité

Balayé par le Paris Saint-Germain à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, septième au classement, va désormais devoir relever la tête. Plongés dans une crise profonde sur le plan institutionnel, les Olympiens vont, en effet, rapidement devoir se relever de la claque reçue au Parc des Princes, qui plus est avant un déplacement à Monaco et la réception de Brighton en Ligue Europa. Présent en conférence de presse après le Classique, Jacques Abardonado a d’ailleurs déploré le calendrier inégal des deux formations.

Pour rappel, le PSG s’était imposé (2-0) contre le Borussia Dortmund mardi dernier alors que l’OM avait concédé le nul (3-3) face à l’Ajax d’Amsterdam, jeudi soir. «On est rentrés vendredi matin à 5h d’Amsterdam, donc on a eu une journée et demie de repos. Ce n’est pas une excuse hein, c’est juste un constat. Paris a eu quatre jours de repos, en sachant déjà leur qualité, que c’est une des meilleures équipes d’Europe. Avoir deux jours de repos supplémentaire, ça nous aurait fait beaucoup de bien, pour recharger un peu plus les batteries. Mais je l’ai dit, ce n’est pas une excuse, c’est un constat», a ainsi lâché le coach intérimaire de l’OM en conférence de presse.