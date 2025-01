Le Stade Rennais vole au secours de Steve Mandanda

C’est une soirée à rebondissements qu’ont vécu les Rennais du côté de Nice. Battus par le Gym (3-2) à l’occasion de cette 16e journée de Ligue 1, les Bretons repartent encore la tête basse. Ils sont 12es du championnat ce soir, loin de leur adversaire du soir (10 points de moins). Seko Fofana, la nouvelle recrue, a fait ses débuts mais c’est bien l’erreur de Steve Mandanda en première période sur le second but niçois qui retient l’attention des observateurs, alors même que son début de match était encourageant.

Après un échange avec Faye, le portier s’est rendu coupable d’une erreur de relance au pied plein axe, qui a profité à Sofiane Diop. À l’entrée de la surface, le milieu offensif n’avait plus qu’à prendre son vis-à-vis à contre-pied, pour redonner l’avantage aux siens. Celle-ci fait évidemment beaucoup parler ce soir, car elle intervient alors qu’il est poussé vers la sortie par son club, malgré son statut de capitaine. Brice Samba est même pressenti pour le suppléer. Pour le moment, le transfert n’est pas encore conclu et semble plus compliqué que prévu.

Sampaoli à propos de Mandanda : «je comprends son inconfort et je suis désolé pour lui»

On peut alors se demander si l’ex-gardien de l’équipe de France était en capacité de jouer, lui dont le nom circule sans arrêt dans la presse ces derniers jours. «La situation est difficile, reconnaît Sampaoli sur DAZN. Il y a beaucoup de spéculations. Ce n’est pas facile pour le joueur qui doit jouer le match. C’est un joueur très expérimenté, mais aussi un être humain qui souffre également car on parle beaucoup de lui dans la presse, le fait qu’il pourrait quitter le club. Je comprends son inconfort et je suis désolé pour lui aujourd’hui.»

L’entraîneur argentin fait amende honorable, mais il est en partie responsable de cette situation, tout comme Arnaud Pouille qui pousse en coulisse pour faire venir Brice Samba en plein milieu de saison quitte à déstabiliser quelque peu ses troupes. En attendant la possible venue du portier lensois, le club doit trouver le moyen de lui rehausser le moral. «Tout le monde est là pour chaque joueur dans cette équipe. C’est le football ça arrive à tout le monde. Ça peut être moi au prochain match. Il faut se soutenir», assure Ludovic Blas sur DAZN.

Enfin, si Steve Mandanda n’a clairement pas fait le match de sa vie, difficile une fois encore de ne pas souligner la faiblesse de la défense rennaise ce soir et comme souvent depuis le début de la saison. Car au-delà d’un nouveau portier, c’est sans doute un défenseur ou deux qu’il va falloir recruter cet hiver pour remonter la pente.