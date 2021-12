Everton : Lucas Digne en froid avec Rafa Benitez ?

Arrivé en 2018 en provenance du FC Barcelone, Lucas Digne fait depuis le bonheur d’Everton. L’international français est indiscutable depuis qu’il joue en Premier League, c’est pourquoi son absence lundi dernier lors de la victoire face à Arsenal (2-1) pouvait surprendre. Après cette rencontre, Rafa Benitez avait déclaré qu’en tant que «manager, vous devez prendre des décisions et vous devez faire votre sélection d'équipe. J'ai décidé que Ben Godfrey pouvait être une bonne option pour nous pour ce match. Il s'est très bien comporté, donc je suis très satisfait de cela. C'est tout. Le principal est d'être sûr que l'équipe est performante et que nous avons la bonne mentalité.»

La suite après cette publicité

The Athletic indique que l’absence de Digne serait en réalité dû à des tensions entre ce dernier et son entraîneur. En effet, l’ancien joueur du LOSC a fait savoir à Benitez son mécontentement concernant son utilisation depuis le début de la saison. Il lui a également reproché d’être moins impliqué sur les coups de pied arrêtés que par le passé, ce qui n’a pas plu au technicien espagnol, qui a donc décidé de s’en passer pour le match face aux Gunners. The Athletic rapporte que ces tensions ne datent pas d’hier et que la relation entre les deux hommes est compliquée depuis que Benitez est arrivé sur le banc des Toffees l’été dernier, après le départ de Carlo Ancelotti au Real Madrid.