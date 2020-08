Mario Lemina rebondit à Fulham

Depuis son départ de l'Olympique de Marseille en 2016, Mario Lemina peine à trouver de la stabilité. Cette saison, Southampton l'avait prêté à Galatasaray, et visiblement, les Saints ne comptaient pas pour lui pour la saison à venir.

Il est ainsi prêté pour une saison à Fulham, équipe promue en Premier League cette saison. L'écurie londonienne pourra se l'offrir définitivement en fin de saison grâce à une option d'achat. Une occasion en or pour se relancer pour l'international gabonais de 26 ans.

DONE DEAL! 🖊️



Welcome to Fulham, @LeminaM_13! Ⓜ️#SUPERMARIO