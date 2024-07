La réponse incendiaire d’Angel Di Maria à un média argentin

À 36 ans, Angel Di Maria avait prévu de terminer sa carrière en rêvant dans son club, Rosario. Malheureusement, les menaces reçues en Argentine en ont décidé autrement et l’ailier albiceleste devrait finalement prolonger d’un an avec Benfica. Un épisode triste qui l’a fait vivement réagir lorsque le média argentin Infocanaya l’a critiqué récemment pour avoir refusé d’assister à l’hommage rendu par Rosario aux vainqueurs de la Copa América, contrairement à Giovani Lo Celso.

« Dans l’état actuel des choses, le joueur de 36 ans se fait de plus en plus distant. Il ne répond pas aux messages, et quand il le fait, c’est par un refus. Différent est le cas de Gio Lo Celso, qui chaque année est présent dans les différents locaux du club. » Une attaque que n’a pas supportée ADM. « Quelle façon de faire campagne contre moi ! Pourquoi ne pas vous adresser à ceux qui ne veulent pas que je revienne. Merci », a-t-il posté dans une story publiée sur son compte Instagram.