Real Madrid : Kylian Mbappé et Erling Haaland aimeraient jouer dans le nouveau Bernabeu

Un an et demi après, les joueurs du Real Madrid ont pu refouler la pelouse du Santiago Bernabeu en septembre dernier. L’antre des Merengues a fait peau neuve, même si les travaux ne sont pas encore totalement terminés, pour devenir une des enceintes les plus modernes au monde. Un stade dans lequel n’importe quel joueur voudrait jouer, notamment Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Pour Carlo Ancelotti, «bien sûr que oui», les deux joueurs aimeraient fouler cette pelouse, comme il l’a confié à As, «mais l'avenir de cette équipe est déjà écrit. Je ne sais pas ce que les joueurs vont faire... ou j'espère que l'entraîneur sera le même qu'aujourd'hui. Mais c'est pareil, car l'avenir du Real Madrid est déjà écrit avec l'équipe actuelle et avec d'autres jeunes joueurs qui vont arriver. Il ne fait aucun doute que le Real Madrid sera à son meilleur niveau pendant longtemps encore.»